Главные темы саммита «Большой двадцатки» в Осаке

Главной темой саммита «Большой двадцатки» является возможность разрешения торгового спора США и Китая. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся 29 июня. После безрезультатных переговоров в начале мая стороны проявляли нежелание идти на уступки. США объявили о введении 25-процентных пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов, готовясь к дополнительным мерам такого плана. Китай также ввёл пошлины на общую сумму 60 млрд долларов. По предстоящим переговорам озвучиваются положительные прогнозы. Министр финансов США Стивен Мнучин ранее сообщал о том, что торговые переговоры сторон завершены на 90%. Были новости о том, что США и Китай достигли предварительной договорённости о перемирии.





Помимо торгового противостояния США и КНР, большой интерес вызывает тема протекционизма. Участники «Большой двадцатки» всегда выступали против усиления протекционизма во внешней торговле. Однако в прошлом году на встрече в Аргентине в тексте совместного заявления впервые данная позиция не была озвучена. Вероятно, это связано с позицией США. В проекте нынешнего заявления, подготовленного Японией, также нет слов о противодействии протекционизму. Позиции США и остальных членов «Большой двадцатки» также сталкиваются в вопросе противодействия климатическим изменениям. По ядерной проблеме КНДР ожидаются изменения в вопросе возобновления диалога Вашингтона и Пхеньяна. Поводом к подобным ожиданиям является обмен письмами между лидерами двух стран и озвучивание в США более гибкой позиции, чем прежде.





Вопрос денуклеаризации КНДР носит очень важный характер. Дональд Трамп, готовящийся к следующим президентским выборам, во что бы то ни стало должен достичь положительного результата по этой теме. Председатель КНР Си Цзиньпин уже показал влияние на КНДР и важность своей посреднической роли, посетив с визитом Пхеньян. Россия также усиливает свои позиции в решении проблемы денуклеаризации. Примером тому стал недавний визит в Россию северокорейского лидера Ким Чон Ына. На саммите «Большой двадцатки» свою позицию пытается обозначить и Токио. Мун Чжэ Ин всё это время подчёркивал важность диалога с КНДР и свою роль в качестве активного посредника. Таким образом, активизировались все заинтересованные стороны. На этом фоне всё внимание сосредоточено на том, какие новости по вопросу ядерной проблемы КНДР появятся в Осаке.



