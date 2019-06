ⓒ KBS





Дата рождения: 31 июля 1971 г.

Дебют: альбом [Friday-Afternoon Vol.1] в составе группы «Стальная роза», 1988 г.

Жанр: эстрадный певец

Стиль: рок, рок-баллады





Ким Сон Мён родился в 1971 году в Сеуле. У молодого человека проявился талант к музыке ещё во время учёбы в школе, когда он выступал в качестве солиста рок-группы «Стальная роза». Официальный дебют Ким Сон Мёна состоялся в 1991 году, когда ему исполнилось 20 лет. Тогда Ким дебютировал в другой корейской рок-группе под названием «Пиноккио» с хитом «Между дружбой и любовью». Ким Сон Мёнв основном исполняет рок-баллады, а его вокальный диапазон превышает три октавы. В 1994 году Ким вместе со своим товарищем Ли Тхэ Сопом создаёт группу K2. В последствии Ли покидает группу. Несмотря на это, артист продолжает выступать под существующим псевдонимом. В 1995 году выходит первый альбом K2. Певец активно занимается музыкальным творчеством и выпускает ещё несколько альбомов. Последний, четвёртый, альбом вышел в 2004 году и называется Come To Me. Чарующий высокий тембр певца можно услышать в популярных песнях «Без тебя», и, конечно же, в хите под названием «Хрустальная крепость». Отметим, что Ким Сон Мён прочно вошёл в сердца южнокорейцев как исполнитель рок-баллад.