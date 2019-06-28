Ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде

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25 июня в Республике Корея вступают в силу поправки в законодательство, ужесточающие наказание за вождение в нетрезвом виде. Теперь действие водительских прав будет приостанавливаться, если в крови водителя обнаружится 0,03% алкоголя. Раньше данный показатель составлял 0,05%. Лишение водительских прав будет производиться, если в крови будет обнаружено 0,08% алкоголя, а не 0,1% как до сих пор. Поправки в соответствующее законодательство внесены впервые после 1961 года. Поводом для них послужил инцидент, произошедший сентябре прошлого года. 22-летний военнослужащий по имени Юн Чхан Хо был насмерть сбит водителем, находившимся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Вождение в нетрезвом виде до сих пор остаётся насущной проблемой южнокорейского общества. По данным полиции, в первом квартале этого года было зафиксировано 27 тысяч подобных инцидентов. В некоторых случаях водители могут получить даже смягчение наказания, поскольку не могли контролировать себя из-за действия алкоголя. За период с 2014 по 2017 год из-за вождения в нетрезвом виде погибли 2.095 человек, пострадали 153.439 человек.

В целях предотвращения случаев вождения в нетрезвом виде полиция рассматривает возможности усиления контроля в утреннее время без нанесения вреда дорожному движению. Во многих случаях после употребления алкоголя накануне вечером на следующее утро уровень алкоголя может по-прежнему оставаться высоким. Полиция призывает в такие дни пользоваться общественным транспортом