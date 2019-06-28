69-я годовщина начала Корейской войны

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25 июня по всей стране прошли мероприятия по случаю 69-й годовщины начала Корейской войны. Днём ранее в администрации президента состоялся официальный приём с участием ветеранов войны и их потомков.

Корейская война оставила глубокий след в истории народа. Она началась утром 25 июня 1950 года с вторжения Севера на Юг.

В 1945 году после окончания Второй мировой войны Корейский полуостров оказался оккупирован советскими и американскими войсками выше и ниже 38-й параллели. Все контакты между Югом и Севером были прекращены, поэтому фактически страна оказалась разделённой уже тогда. В 1948 году по обе стороны параллели были образованы отдельные правительства. За два месяца северокорейские войска смогли захватить почти всю южнокорейскую территорию за исключением некоторых районов. Однако 15 сентября 1950 года началась Инчхонская десантная операция с участием войск ООН, в результате которой уже к октябрю северокорейские войска удалось оттеснить к рекам Ялуцзян и Туманган у границ Китая и России. Казалось, объединение полуострова уже близко, однако в ноябре к Северу присоединились китайские народные добровольцы, и война набрала новый виток.

Соглашение о перемирии было подписано 27 июля 1953 года. За три года Корейский полуостров превратился в руины, пострадало большое количество людей. На Юге число жертв составило миллион человек среди гражданских лиц, а на Севере – полтора миллиона человек. Число жертв среди военных составило 620 тыс. человек на Юге и 930 тыс. человек на Севере. Погибли также около миллиона китайских добровольцев и 160 тыс. человек из войск ООН. После войны Республика Корея вынуждена была восстанавливаться с помощью мирового сообщества, однако успешная индустриализация в 60-70-е годы всё же позволила одной из беднейших в прошлом стран мира войти в десятку крупнейших торговых держав.

Однако до сих пор проблема разделения полуострова остаётся нерешённой. Первоочередная задача на данный момент - это разрешение северокорейского ядерного вопроса, который даже внутри страны вызывает множество разногласий. Правящая Демократическая партия Тобуро настроена на построение мира на полуострове, тогда как главная оппозиционная партия Свободная Корея указывает на слабость позиции нынешнего правительства относительно государственной безопасности.