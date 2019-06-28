РК и Саудовская Аравия расширяют сотрудничество

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Визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в Сеул положил начало значительному расширению экономического сотрудничества между двумя странами. В ходе визита он посетил церемонию завершения строительства нефтехимического комплекса - первого крупномасштабного инвестиционного проекта нефтяной компании Saudi Aramco, которая стала единственным крупным акционером южнокорейского холдинга S-OIL. Предполагается, что на новом объекте, объём инвестиций в который составил 4 млрд. долларов, с помощью технологий компании Saudi Aramco будут производиться такие продукты как полипропилен и оксид пропилена. Ожидается, что этот самый крупный и успешный инвестиционный проект Saudi Aramco станет моделью для новых успешных форм сотрудничества.

В ходе визита наследного принца Саудовской Аравии были подписаны меморандумы о взаимопонимании и контракты на сумму 8 млрд. 300 млн. долларов. На межправительственном уровне был заключён меморандум о взаимопонимании в сфере сотрудничества в автомобилестроении и водородной энергетике. Кроме того, была достигнута договорённость о создании совместной компании по производству двигателей и их техническому обслуживанию. Компания будет образована на основе Государственной корпорации по промышленному инвестированию Саудовской Аравии и южнокорейской Hyundai Heavy Industries. Всего с южнокорейскими компаниями заключены двенадцать договоров.

Республика Корея является стратегическим партнёром программы «Видение-2030», с помощью которой Саудовская Аравия намерена уйти от нефтяной зависимости и разнообразить свою экономику. По словам Мухаммеда бен Салмана, до конца первого квартала следующего года в Сеуле буден открыт офис, который займётся контролем за реализацией проектов сотрудничества. Сегодня Республика Корея и Саудовская Аравия совместно работают над сорока проектами в пяти сферах.