Корейские песни, ассоциирующиеся с летними каникулами





Наверно, у многих лето – это самая любимая пора. Особенно это касается школьников и студентов. Ведь впереди их ждут летние каникулы! Поэтому, рубрику «Минин плейлист» июня мы решили посвятить песням, которые так или иначе ассоциируются с «летними каникулами». А открыла нашу рубрику спокойная композиция «Наше лето», которую исполнила певица Юн Ги Тха.

Известно, что во многих странах именно летом начинаются самые длинные каникулы для школьников. Поэтому, в эту пору детские площадки почти всегда полны малышей и детей младших лет. А на наших волнах прозвучала песня «Детская площадка» в исполнении певца, выступающего под творческим псевдонимом «Кофейный мальчик».

Кроме того, лето – лучшая пора для путешествий! Особенно для тех, кто любит море, купаться, загорать на песчаном пляже круглыми сутками или просто наслаждаться безмятежным отдыхом. Хотя, бесспорно, море в это время года прекрасно не только при дневном свете. Прогулка вдоль морского побережья под луной и звёздами имеет своё уникальное очарование. А мы предложили послушать песню «Море под лунным светом», которую исполнили совместно певица Ай-Ю и гёлз-группа 'FIESTAR'.

Говоря о каникулах, невозможно не вспомнить про летние лагеря, куда отправляются в основном дети и подростки. Там дети, как правило, проводят много времени на природе, где они могут резвиться от души. А ещё, когда идут в поход, обычно не обходятся без классического костра. Их разжигают обычно вечером. Собравшиеся вокруг него дети и взрослые поют хором весёлые песни, играют в разные игры, а порой также проводятся разные конкурсы и выступления. А в нашем эфире прозвучала песня 'Campfire' в исполнении бойз-группы 'Seventeen'.

Что ж, хотя у взрослых каникул нет, у них, к счастью, есть отпуск и выходные! Так что желаем всем нашим уважаемым радиослушателям оставить памятный след об очередном летнем сезоне, которое только-только началось! А в завершение рубрики «Минин плейлист» июня мы предложили послушать заводную песню «Ещё раз! (Летние каникулы)» в исполнении бойз-группы 'NCT 127'.





© PLEDIS ENTERTAINMENT