Творчество джазового ансамбля «Трио Юно Сок Чхоля»





В рубрике «Классика и джаз» июня на наших волнах прозвучали работы южнокорейского джазового ансамбля «Трио Юн Сок Чхоля» (Yun Seok Cheol Trio). Он является одним из наиболее популярных джазовых инструментальных ансамблей последнего времени в стране. Создан в 2009 году во главе с джазовым пианистом Юн Сок Чхолем. А ещё, помимо пианиста, в трио выступают бас-гитарист Чон Сан И и барабанщик Ким Ён Чжин. Все они выступают не только в составе основного «Трио Юн Сок Чхоля», но и в других музыкальных проектах.

Позвольте отметить, что слава к этому талантливому трио пришла не сразу. Его первые два альбома - 'Growth' и 'Love Is A Song', записанные в 2009 и 2013 году, не привлекли к себе особого внимания широкой публики, хотя были тепло встречены критиками. А настоящую известность коллективу подарил их первый мини-альбом под названием «Весело, музыку.», когда появился на свет в 2014 году. Само название альбома прекрасно отражает основную философию трио – «музыку нужно играть весело»! А открыла нашу рубрику одноимённая с названием диска инструментальная композиция «Весело, музыку.» в исполнении «Трио Юн Сок Чхоля». А далее мы предложили вниманию наших уважаемых радиослушателей другой номер из этого же мини-альбома. Прозвучала композиция под довольно необычным названием «Мужчина, который живет возле женского университета» в исполнении южнокорейского джазового ансамбля «Трио Юн Сок Чхоля». Кроме того, известно, что «Трио Юн Сок Чхоля» отлично исполняет не только лёгкие и светлые, но и грустные композиции. В качестве примера мы предложили вниманию наших уважаемых радиослушателей композицию под названием «Весенняя усталость» из второго мини альбома «Свободный ритм» 2016 года выпуска.

В настоящее время в музыкальной копилке «Трио Юн Сок Чхоля» насчитывается три регулярных альбома и три внеочередных диска. Все они отличаются яркой индивидуальностью, и ни один из них не похож между собой. Известно, что исполнители не ограничивают себя, смело совмещая с джазом другие музыкальных жанры и стили. Но при этом, участники «Трио Юн Сок Чхоля» понимают, что джаз, особенно импровизация, остается для многих слушателей чем-то «хаосным». Именно поэтому в своих работах они стараются играть как можно проще, чтобы многие слушатели могли вместе насладиться хорошей музыкой. А в завершение нашей очередной рубрики «Классика и джаз» прозвучала композиция «Легко принять за монолог» в исполнении «Трио Юн Сок Чхоля».





© Yun Seokcheol Trio