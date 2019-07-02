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Золотая моя жизнь (15) 같이 점심 먹을래?

#Говорим как герои сериалов l 2019-06-30

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

같이 점심 먹을래?

[Качхи чомcим могылэ] 

Хочешь вместе пообедаем?


Грамматика

같이 переводится как «вместе». Далее идет существительное 점심, который переводится как «обед». Плюс глагол 먹다 «есть, кушать» со суффиксом будущего времени –ㄹ и окончанием -래, который используется, когда нужно предложить собеседнику что-либо сделать. И все вместе получается 같이 점심 먹을래 «хочешь вместе пообедаем». 


오늘 시간 있어같이 점심 먹을래?

- У тебя сегодня есть время? Хочешь вместе пообедаем?


 너무 배고파같이 점심 먹을래?

- Я проголодалась, хочешь вместе пообедаем?


여기 어디가 맛있는  아는데같이 점심 먹을래?

- Я знаю где здесь вкусно готовят, хочешь вместе пообедаем? 


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