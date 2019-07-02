Золотая моя жизнь (15) 같이 점심 먹을래?

Актер Ма Дон Сок
2019-07-02
#Говорим как герои сериалов l 2019-06-30
Фраза недели
같이 점심 먹을래?
[Качхи чомcим могылэ]
Хочешь вместе пообедаем?
Грамматика
같이 переводится как «вместе». Далее идет существительное 점심, который переводится как «обед». Плюс глагол 먹다 «есть, кушать» со суффиксом будущего времени –ㄹ и окончанием -래, который используется, когда нужно предложить собеседнику что-либо сделать. И все вместе получается 같이 점심 먹을래 «хочешь вместе пообедаем».
- 오늘 시간 있어? 같이 점심 먹을래?
- У тебя сегодня есть время? Хочешь вместе пообедаем?
- 나 너무 배고파, 같이 점심 먹을래?
- Я проголодалась, хочешь вместе пообедаем?
- 여기 어디가 맛있는 지 아는데, 같이 점심 먹을래?
- Я знаю где здесь вкусно готовят, хочешь вместе пообедаем?
2019-07-02
2019-07-01
2019-07-01