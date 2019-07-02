Майкл Помпео: Партнёром госдепартамента США на рабочих переговорах будет МИД КНДР

В ходе визита президента США Дональда Трампа в РК, который состоялся 29-30 июня, в пограничном пункте Пханмунчжом прошла встреча лидеров трёх стран – двух Корей и США. Она стала одним из самых важных событий в истории дипломатии. Подготовка встреч на высшем уровне представляет собой сложный многоступенчатый процесс согласования формата, повестки и протокола, в ходе которого стороны порой сталкиваются с серьёзными препятствиями. Однако встреча в Пханмунчжоме сломала общепринятую процедуру.





Всё началось с неожиданного «приглашения» северокорейскому лидеру встретиться в демилитаризованной зоне и пожать друг другу руки, которое Дональд Трамп опубликовал в Twitter накануне визита в Сеул. Не меньшее удивление вызвало принятие Ким Чон Ыном этого предложения, которое северокорейская сторона охарактеризовала как «интересное». Однако многие считают, что встреча вовсе не была экспромтом, а была заранее согласована и рассчитана на эффект. На пресс-конференции по прибытии в Сеул глава Белого дома заявил, что всё ещё в процессе согласования. Из этого следует, что на тот момент время, формат и другие детали встречи ещё не были заранее определены. По словам председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына, он «очень удивился», когда с утра прочитал запись в Twitter, что тоже говорит о том, что лидеры заранее не согласовывали эту встречу. Разумеется, встреча такого уровня не могла состояться абсолютно на пустом месте. До этого между лидерами КНДР и США состоялся обмен письмами, и можно с лёгкостью предположить, что эта переписка подготовила почву для исторической встречи. Сама встреча также превзошла все ожидания.





Несмотря на то, что изначально Дональд Трамп предложил Ким Чон Ыну встретиться на межкорейской границе, чтобы просто поприветствовать друг друга и пожать руки, разговор между лидерами продлился более часа. В начале встречи Дональд Трамп перешагнул через границу и стал первым действующим президентом США, который ступил на северокорейскую территорию. Конечно, есть критики, которые считают, что эта встреча была абсолютно бессодержательным «шоу», которое на руку как Трампу в его предстоящей предвыборной гонке, так и Ким Чон Ыну в качестве средства внешней и внутренней пропаганды. Однако нельзя отрицать того, что встреча послужила толчком к возобновлению зашедших в тупик переговоров по денуклеаризации. Провал второго американо-северокорейского саммита в Ханое обнажил слабые стороны подхода «сверху вниз», показал необходимость возврата к традиционному подходу «снизу вверх», когда окончательные переговоры на высшем уровне проходят по итогам согласований в ходе рабочих консультаций. Однако в данном случае именно подход «сверху вниз» привёл к возобновлению диалога. Теперь остаётся следить за ходом работы команды госсекретаря США Майкла Помпео и спецпредставителя США по вопросам КНДР Стивена Бигэна с их северокорейскими коллегами.



