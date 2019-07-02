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Актер Ма Дон Сок

#Пять минут о кино l 2019-07-02

Сеул сегодня

ⓒYONHAP News

На прошлой неделе мы рассказали вам о боевике «Бандит, полицейский и дьявол», главную роль в котором исполнил известный корейский актер Ма Дон Сок. А сегодня мы бы хотели поподробнее остановится на этом милом «корейском Чаке Норрисе», как его часто называют в Корее. Известный по многим картинам («Поезд в Пусан», «Вместе с богами» и другие), актер полюбился широкому зрителю своим амплуа грозных мафиозных боссов и главарей преступников, обладая, тем не менее, отменным чувством юмора. Все подробности об актере – в нашем очередном выпуске!

Актер Ма Дон Сок
Актер Ма Дон Сок
Актер Ма Дон Сок
Актер Ма Дон Сок
Актер Ма Дон Сок
Актер Ма Дон Сок
Актер Ма Дон Сок
Актер Ма Дон Сок
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