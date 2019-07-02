Компания Innopharm – производитель косметики на основе фитохимикатов

© Innopharm

Сегодня мы познакомимся с компанией Innopharm (이노팜), которая создаёт косметику, вкладывая в неё удивительные живительные свойства растений. Познакомит нас с ней соучредитель компании господин Им Чжэ Чхоль.





Наша компания Innopharm была основана 1 сентября 2003 года. Мы развивали линейку продукции для кожи. Очень интересными в растениях являются вещества - фитохимикаты. Они защищают растения от внешних угроз в виде вирусов. На организм человека вещество оказывает положительное влияние, в том числе, в борьбе с раком, различными воспалениями, в повышении иммунитета, восстановлении кожи.





Компания Innopharm имеет прочный научный фундамент в изучении кожи. Она производит прекрасную косметику, беря за основу фотохимикаты, которыми растения защищают себя. Примером может выступать аспирин в коре ивы, антоцианы в чернике и другие. Но на самом деле производство косметики из фотохимикатов - дело непростое. Это сырьё прекрасно подходит для самых разных косметических средств, но минус заключается в огромном разнообразии. В косметической сфере говорят, что этим сырьём может заняться каждый, но успеха добьются единицы. Среди них оказалась компания Innopharm. Это стало возможным благодаря тому, что её основателем является господин Им Чжэ Ён, который долгое время посвятил изучению данной сферы.





В университете Ёнсэ он изучал биотехнологии. Затем окончил магистратуру в Сеульском государственном университете по специальности микробиология, учился в Пусанском медицинском университете. Среди врачей старой школы это чуть ли не единственный случай, когда специалист в сфере дерматологии имеет такую базу в биотехнологиях и микробиологии. Сегодня есть множество специализированных институтов. Но в то время этого не было. Позже господин Им Чжэ Ён заведовал больницей при Ассоциации борьбы с болезнью Хансена. Он понимал трудности больных и хотел создать для них какой-либо продукт, что и послужило поводом к началу своего дела.





Господин Им Чжэ Ён, основавший Innopharm вместе с господином Им Чжэ Чхолем, является исследователем с мировым именем. Он первым в стране занялся изучением сибирской язвы, получил награду за лучшую научную работу, получил патент на реагент для диагностики кожи лица. Еще в университете он заинтересовался фитохимикатами, посвятив их изучению почти 30 лет. Разработкой лечебного средства для кожи он занялся, работая в больнице при Ассоциации борьбы с болезнью Хансена. В итоге, в 2015-ом году он представил отбеливающую эссенцию.





25 июля 2015 года на рынок была представлена отбеливающая эссенция, которая устраняет пятна на лице. Выбор на эту продукцию пал, учитывая, что добиться успеха на рынке можно только разработав средство, имеющее высокий рыночный потенциал. Мы знали, что для женщин очень важно убирать пигментные пятна, избежать которых нельзя из-за гормональных изменений во время беременности и после неё. Эту проблему пытаются решить в косметологических салонах при помощи лазера, но без особого успеха. Поэтому мы представили свою разработку - отбеливающую эссенцию Phytolizer. В названии заложена идея о замене обычного лазера природными фитоэлементами.





© Innopharm

Phytolizer стал результатом 12-летней исследовательской работы. В этом средстве заложена оптимальная комбинация полезных для кожи фитохимикатов. Оно обладает очень эффективными свойствами по удалению пигментных пятен на коже. Благодаря этому данный продукт оказался очень успешным на рынке. За Phytolizer стоят годы исследований, разработок, тестирований и другой работы. Поэтому у эссенции появились свои поклонники. Краеугольным камнем в сфере косметики являются расходы на маркетинг. Компания не тратит большие средства на это. Однако постоянный рост продаж указывает на эффективность и качество продукта. Позже Innopharm создала гель, крем и сыворотку для глаз, которые одновременно восстанавливают эпидермис и дерму. Большим спросом пользуется трёхступенчатый набор для ухода за кожей Dr Lim's 3-STEP CARE. Компания получила награду Seoul Award за свои разработки. Её продукция продаётся в премиум-сегменте, а также экспортируется в Китай, Гонконг, Вьетнам, Японию и Северную Америку.





Среди задач человечества есть цель по защите здоровья. Хотелось бы, чтобы наша компания дарила людям здоровье и красоту кожи. Мы нацелены на глобальный рынок. Таким начинающим компаниям, как наша, сложно закрепиться на внешнем рынке. Это связано с нехваткой маркетинговых возможностей, средств и информации. Но Innopharm продолжает разработки, развивая контакты с зарубежными партнёрами. Мы будем работать над тем, чтобы стать сильной компанией, которая сможет на равных конкурировать с мировыми компаниями в сфере отбеливания и восстановления кожи, в которой мы сильны.





Компания Innopharm неустанно ведёт исследовательскую деятельность, стремясь дарить людям красоту и здоровье. В её арсенале есть сильное оружие в виде фитохимикатов, которые доказали свои полезные свойства для человека.