Проблема сокращения трудоспособного населения

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Статистика отмечает тенденцию к сокращению населения Республики Корея. 27-го июня Национальное статистическое управление предоставило данные о том, что в период с 2017-го по 2047-ой год численность населения трудоспособного возраста сократится примерно на 12 млн человек. В восьми городах и провинциях страны доля людей старше 65-ти лет превысит, по прогнозам, 40% жителей. О том, что необходимо сделать в этой ситуации, мы поговорим с директором Института проблем старения ия общества при университете Ханян господином Ли Сам Сиком.





Старение населения города Пусана началось ещё в 1996 году, в Сеуле этот процесс идёт с 2010 года, в Тэгу - с 2012 года, в Тэчжоне - с 2015 года, в провинциях Чолладо, в городе Ульсане и провинции Кёнсан-Пукто - с 2017 года. То есть этот процесс постепенно распространяется от крупных городов в регионы. Позднее всех данная ситуация затронет город Сэчжон. Это связано с тем, что это новый город, и пока ещё достаточно факторов, привлекающих в него молодёжь.





Прогнозы показывают, что в ближайшие десятилетия крупные города и провинции страны столкнутся с ситуацией, когда смертность превысит рождаемость. Безусловно, это не может не затронуть трудоспособное население.





Во-первых, молодёжь находится в сложных условиях для вступления в брак. Людям необходим стабильный доход. Помимо этого, нужно жильё для семейной жизни. В действительности же рабочие места нестабильны, уровень безработицы растёт, высока доля внештатников. Кроме того, цены на недвижимость слишком высоки. Поэтому молодые люди откладывают вступление в брак или вовсе отказываются от этой идеи, что в итоге приводит к снижению уровня рождаемости. Очень дорого обходится воспитание детей. В последнее время женщины имеют высшее образование и хотят работать наравне с мужчинами. Поэтому в семьях с детьми часто работают оба родителя. Система ухода за детьми из таких семей постепенно создаётся, но её качество пока не столь высоко. Страдают и родители, и дети, потому многие не хотят более одного ребёнка.





Молодёжь избегает создания семьи и рождения детей по разным причинам, среди которых проблемы с трудоустройством, покупкой жилья и многие другие. Корейский институт здравоохранения и социальных проблем провёл исследование на эту тему. Выяснилось, что холостые мужчины не создают семью по экономическим причинам, а женщины из-за меняющихся культурных и социальных ценностей. То есть, сокращение населения обусловлено замедлением роста экономики, большими расходами на жильё, нестабильностью трудоустройства, неразвитой системой детских дошкольных учреждений. Тут в комплексе задействованы как экономические, так и социальные факторы. В результате, страдает экономика.





Работоспособные слои населения платят налоги, пенсионные и страховые взносы, что даёт возможность обеспечивать социальные фонды. Но количество представителей этих слоёв сокращается, а доля пожилого населения растёт. Поэтому снижается объём выплачиваемых налоговых и других поступлений, а также растёт бремя работоспособных людей по социальному обеспечению пожилых граждан. В этой ситуации социальные гарантии людей пенсионного возраста ослабевают, а нагрузка на молодежь растёт. Ухудшается качество жизни работающих слоёв общества.





Под категорию работоспособного населения подпадают люди в возрасте от 15-ти до 64-х лет включительно. Их доля снижается с 2017-го года. Пока она составляет 73% населения, но в 2067-ом году составит 45%. Количество людей в возрасте старше 65-ти лет в 2025-ом году превысит 10 млн человек, а в 2067-ом году составит 46,5%. Таким образом, экономически активное население будет отвечать за более многочисленных пожилых людей. Если в 2017-ом году на 100 человек трудоспособного населения приходилось 36 людей пенсионного возраста, то в 2067-ом году показатель превысит 120 человек. Такая ситуация становится угрозой для экономики страны. Ведь сокращение доли работоспособного населения - это уменьшение не только количества рабочих рук, но и общего объёма потребления.





На самом деле ситуация сложная. Нужно решать проблемы безработицы и внештатных работников среди молодёжи. В последнее время принимаются меры по реформированию рынка труда. Это введение 52-часовой недели и повышение МРОТ. Но в комплексе это может привести к ухудшению ситуации с трудоустройством молодёжи. Ясно одно: нужно проводить политику, подходящую для молодого поколения. Если удастся решить проблемы нестабильности рабочих мест для молодёжи, то удастся увидеть положительные изменения, в том числе, в вопросе рождаемости, как в Швеции и Японии.





Южнокорейское правительство в ближайшее время обнародует пакет мер по решению проблем низкой рождаемости и старения общества. Будем надеяться на то, что они позволят снизить экономическую нестабильность, улучшить условия жизни и работы молодёжи и населения в целом.