Долголетие короля: Герой города Мокпхо (롱 리브 더 킹: 목포 영웅/Long Live the King, 2019)





Жанр: боевик/драма

Режиссер: Кан Юн Сон

В ролях: Ким Рэ Вон, Вон Чжин А, Чин Сон Гю

Премьера: 19 июня 2019 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшим 15 лет.





Никогда не знаешь, что день грядущий нам готовит. Главарь преступной группировки города Мокпхо провинции Чолла-Намдо Чан Сэ Чхуль (Ким Рэ Вон) во время разгона демонстрантов, протестующих против сноса здания, встречает девушку Кан Со Хён (Вон Чжин А), работающую адвокатом. Под влиянием новой подруги Чан Сэ Чхуль решает полностью отойти от преступных дел и стать хорошим человеком. Однажды днём автобус, в котором едет Чан, попадает в аварию. Молодой человек, рискуя жизнью, помогает пассажирам выбраться наружу. Такой поступок не остаётся не замеченным со стороны местных СМИ. Чан становится народным героем и в итоге принимает решение баллотироваться в депутаты Национального собрания страны. Между тем, его ближайший конкурент Чхве Ман Су (Чхве Гви Хва) пытается помешать Чану выиграть выборы, заключает тайную сделку с лидером одной из местных ОПГ - Чо Гван Чхуном (Чин Сон Гю).