Преображение южнокорейской комедиантки Ли Гук Чу

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Южнокорейская комедиантка Ли Гук Чжу привлекла внимание общественности своим появлением в недавнем выпуске южнокорейского ток-шоу «Здравствуйте» (Hello Counselor) телеканала KBS2. Артистка буквально преобразилась, сбросив девять килограммов.

По её словам, снижение веса оказало заметное влияние на её образ жизни. Она призналась, что хотела бы сбросить ещё семь килограммов. Ли Гук Чжу также рассказала о напряжённых отношениях со своей матерью, добавив, что родители не всегда правы, и порой стоит прислушаться к мнению своих детей.