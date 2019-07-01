Актриса из фильма «Паразиты» примет участие в телешоу «Самшисэкки»

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Южнокорейская актриса Пак Со Дам, героиня кино «Паразиты», станет самой младшей участницей телевизионной программы «Самси сэкки». 25 июня представитель телеканала tvN сообщил о принятии окончательного решения по данному вопросу.

Примечательно, что в этот раз акцент программы будет сделан на участии представительниц прекрасного пола. Вместе со звездой в передаче также примут участие такие артистки, как Ём Чжон А и Юн Сэ А.

Южнокорейское развлекательное телешоу «Самси сэкки» впервые вышло на экраны телевизоров в 2014 году. Тогда его продюсером стал На Ён Сок. Это одно из самых полярных телешоу в стране - 20 февраля 2015 года его рейтинг составил 14,2%. Съёмки нового сезона запланированы на середину июля, начало показа состоится уже в августе.