Новый сериал телеканала KBS2 с участием актрисы Чо Юн Хи

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Актриса Чо Юн Хи возвращается на экраны после трехлетнего перерыва. В сентябре этого года выйдет новый сериал телеканала KBS2 «Любовь - красива, жизнь – прекрасна», в котором артистка исполнит главную роль.

Чо Юн Хи досталась роль Ким Соль А - жены южнокорейского миллионера, отказавшейся от своей семьи и оставившей успешную карьеру телеведущей. Многие завидуют ей, говоря, что она выиграла свой лотерейный билет, однако на самом деле не всё хорошо так, как кажется. Сценарий был написан Пэ Ю Ми, автором сюжета других известных сериалов - «Стоит ли сначала поцеловаться?» и «У меня есть любовница». Продюсером сериала стал Хан Чжун Со.

Напомним, Чо Юн Хи впервые за три года принимает участие в телесъёмках. В последний раз актриса снималась в сериале «Ателье Лавровый лист» в 2016 году.