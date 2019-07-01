Молодые таланты южнокорейской киноиндустрии

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Тенденции корейской киноиндустрии сложились таким образом, что молодым актрисам довольно непросто получить роль в каком-нибудь кино или сериале. Однако в последнее время 20-летние актрисы активно штурмуют вершины киноиндустрии, при чём делают это довольно успешно. Для многих из них первые роли стали входным билетом в мир южнокорейского кино.

Актриса Ко Вон Хи, исполнила главную роль в сериале телеканала KBS 2 «Парфюм». Другая восходящая звезда Кым Сэ Рок получила свою первую роль в сериале «Класс лжи». В 2019 году эти и многие другие молодые актрисы смогли заполучить главные роли в южнокорейских фильмах и сериалах. По мнению общественных критиков, до недавнего времени представители киноиндустрии просто не искали молодых актрис. Заметное увеличение количества медиа-платформ и контента стало основным фактором, благодаря которому молодые артистки смогли заявить о себе в киноиндустрии Страны утренней свежести.