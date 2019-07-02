В Японии считают оправданными меры экономического давления на РК

Меры экономического давления на РК, принятые японскими властями, судя по их специфике, являются очень хорошо просчитанными. Объём и сумма экспорта наименований материалов, поставки которых в РК ограничены, не велики. Однако сами по себе эти меры могут нанести серьёзный ущерб южнокорейской экономике. К тому же был выбран подход, позволяющий обойти правила ВТО. Япония ужесточила процедуру экспорта в РК фторированного полиимида, резисторов и фтористого водорода. Все они являются неотъемлемой частью производства полупроводников и дисплеев. Резисторы и фтористый водород применяются в производстве полупроводников, а фторированный полиимид в создании мобильных телефонов и LCD экранов для телевизоров.





Япония выбрала именно эти материалы, учитывая высокую зависимость от них южнокорейских компаний. По состоянию на 2018 год на Японию приходилось 93,2% южнокорейского импорта резисторов, 84,5% фторированного полиимида и 41,9% фтористого водорода. Общая сумма их импорта не велика – около 430 млн долларов. Однако объём южнокорейского экспорта полупроводников и дисплеев, в производстве которых применяются данные материалы, превышают 140 млрд долларов. То есть, столь малым воздействием Япония получает большой эффект. Способ реализации данных мер также примечателен. В сообщении японского профильного ведомства говорится, что РК выводится из списка стран, экспорт в которые не попадает под всеобъемлющий контроль товаров и технологий. Таким образом, принцип свободной внешней торговли не нарушается. До этого местные власти освобождали 27 стран от процедуры лицензионного экспорта вышеуказанной высокотехнологичной продукции с учётом дружественных отношений. Но РК теперь выбыла из этого круга. Японское правительство объяснило это утратой доверительных отношений двух стран. По сути, такая позиция является признанием того, что принятые меры стали ответом на то, что Верховный суд РК обязал японские компании выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительной трудовой мобилизации в период японского протектората над Кореей.





В этой ситуации южнокорейские компании не скрывают своих опасений. Ведь прямого выхода из сложившейся проблемы нет. Заменить японские материалы пока просто нечем. Диверсификации каналов импорта также не простая задача. Так Япония занимает большую долю на мировом профильном рынке. в некоторых кругах, между тем, делают и положительные прогнозы. Они заключается в предположении о том, что Япония не пойдёт на реальное ограничение экспорта вышеуказанных наименований продукции в РК. Так как последствия мер японских властей могут быть непоправимыми. Кроме того, указывается, что если ситуация не затянется, то для южнокорейских компаний это может быть хорошей возможностью. Так как возможно удастся избавиться от накопившихся запасах полупроводников, скопившихся в связи со спадом спроса на рынке. В некоторых кругах, между тем, указывается на необходимость использовать нынешнюю ситуацию для повышения доля внутреннего производства материалов в долгосрочной перспективе.



