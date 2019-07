ⓒ KBS

Дата рождения: 8сентября 1991 г.

Рост: 165 см

Дебют: «Так, как есть» (더도말고덜도말고/No More No Less, 2013г.)





Южнокорейская актриса Пак Со Дам окончила сеульскую женскую школу Чонсин, а затем Корейский национальный университет искусств. Пак Со Дам начала актёрскую карьеру в 2013 году. В начале своего пути она исполняла эпизодические и второстепенные роли, а два года спустя получила одну из главных ролей в фильме «Кёнсонхаккё: Пропавшие без вести» (경성학교:사라진소녀들/The Silenced 2014). Далее следует участие в съёмках нескольких известных фильмов – «Ветеран» (베테랑/Veteran 2015 г.) и «Трон» (사도/The Throne, 2015г.). Роль девушки в фильме «Чёрные священники» (검은사제들/The Priests, 2015 г.), в которую вселился злой дух, особенно запомнилась южнокорейским телезрителям. Широкую популярность Пак Со Дам получила после съемок в фильме «Паризиты» (기생충/Parasite, 2019 г.), где артистка исполнила роль Ки Чжон. За всю свою карьеру актриса успела сняться в 26 фильмах и четырёх сериалах. Помимо актёрской деятельности Пак Со Дам снимается в рекламе и музыкальных видеоклипах.