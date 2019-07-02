Рассказ «Ливень» писателя Хван Сун Вона

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«Ливень» - это произведение о красоте первой любви, которую испытывают два подростка, впервые ощутившие интерес к противоположному полу.









Увидев на ручье девочку, мальчик сразу понял, что это правнучка многоуважаемого господина Юна. Девочка водила по ручью руками и играла с водой, будто ни разу не видела таких ручьёв в Сеуле. Играла с водой она уже несколько дней подряд по пути из школы. Но если раньше девочка всегда играла на берегу, то сегодня она сидела прямо посреди выложенного камнями мостика. Мальчик сел на берегу ручья и стал ждать, когда девочка освободит место.





소년은 개울가에서 소녀를 보자

곧 윤초시네 증손녀딸이라는 걸 알 수 있었다.





소녀는 개울에다 손을 잠그고

물장난을 하고 있는 것이다.

서울서는 이런 개울물을 보지 못하기나 한 듯이.





벌써 며칠째 소녀는 학교서 돌아오는 길에 물장난이다.

그런데 어제까지는 개울기슭에서 하더니

오늘은 징검다리 한 가운데 앉아서 하고 있다.





소년은 개울둑에 앉아 버렸다.

소녀가 비키기를 기다리는 것이다.









В небе уже собирались тёмные тучи. Задул ветер, и внезапно всё вокруг окрасилось в багровый цвет. Вскоре подростки ощутили на себе крупные капли дождя.









Дождь не попадал внутрь стога, но там было темно и тесно. Мальчику пришлось сидеть перед стогом под дождём. Над его плечами поднимался пар. Почти шёпотом девочка позвала его внутрь. Но мальчик отказался. Девочка позвала его снова. Ему ничего не оставалось, как отодвинуться назад внутрь стога. Из-за этого цветы в её руках помялись. Но ей было всё равно. Нос обдало запахом мокрого тела мальчика. Но она не повернула голову. Казалось, его тёплое тело смогло успокоить её дрожь.





수숫단 속은 비가 안 새었다.

그저 어둡고 좁은 게 안 됐다.

앞에 나앉은 소년은 그냥 비를 맞아야만 했다.

그런 소년의 어깨에서 김이 올랐다.





소녀가 속삭이듯이, 이리 들어와 앉으라고 했다.

할 수 없이 뒷걸음질을 쳤다.

그 바람에 소녀가 안고 있는 꽃묶음이 우그러들었다.

그러나 소녀는 상관없다고 생각했다.

비에 젖은 소년의 몸내음새가 확 코에 끼얹혀졌다.

그러나 고개를 돌리지 않았다.

도리어 소년의 몸 기운으로 해서

떨리던 몸이 적이 누그러지는 느낌이었다.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Одежда девочки хранит их общие воспоминания о том дне, когда пошёл ливень. «На свитере остались тёмно-красные пятна грязи», - говорит героиня. Эта фраза передаёт и волнение, и радость, и грусть от предстоящего расставания.









Писатель Хван Сун Вон родился 26 марта 1915 года в уезде Тэдон провинции Пхёнан-Намдо. В 1931 году дебютировал в журнале «Тонгван» с произведением «Моя мечта». Отмечен премией Национального центра искусств (1961), Государственной премией по литературе (1983), медалью «Кымгван» за заслуги в области литературы (2000).