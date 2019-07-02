Прогноз роста экономики РК на 2019 год снижен до 2,4-2,5% 





Правительство РК понизило прогноз роста отечественной экономики на 2019 год до 2,4-2,5%. Данный показатель на 0,2% ниже, чем прогнозировалось в декабре прошлого года. Его снижение обусловлено уменьшением экспортной и инвестиционной активности в РК, а также торговыми разногласиями между США и Китаем. В результате экспорт сокращается. Кроме того, с конца прошлого года снижаются цены на полупроводники – основу южнокорейского экспорта. В конце прошлого года южнокорейское правительство прогнозировало рост экономики страны на 2019 год на уровне 2,6-2,7%. Правда, тогда указывалось, это не столько прогноз, сколько цель правительства.

Лидеры США и Китая - Дональд Трамп и Си Цзиньпин – в ходе встречи, состоявшейся в Осаке в рамках саммита «Большой двадцатки», договорились объявить «перерыв» в торговой войне. Известно, что эти страны - крупнейшие покупатели южнокорейской продукции. Китай импортирует из РК полуфабрикаты и превращает их в готовую продукцию, которую затем экспортирует в США. Вот почему торговая война между Вашингтоном и Пекином может нанести значительный урон южнокорейскому экспорту. Ущерб отечественной экономике наносит также неблагоприятная ситуация на рынке полупроводников. На их долю приходится 20% южнокорейского экспорта. Улучшить ситуацию в данной области мешают, в частности, американские меры против китайской компании в области информационных технологий Huawei. Из-за неблагоприятных внешних факторов южнокорейский экспорт сократился в июне на 13,5% в годовом исчислении. Кроме того, в первом квартале инвестиции в производственные мощности сократились на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Правительство РК решило поставить акцент в экономической политике во втором полугодии на активизации инвестиций. Обнародованный в среду комплекс мер по стимулированию экспорта и инвестиций предусматривает предоставление налоговых льгот производителям, чтобы побудить их увеличить инвестиции в развитие новых отраслей промышленности. Кроме того, правительство решило упростить процедуру выдачи разрешений на реализацию крупных проектов в различных отраслях экономики. Таким образом, правительство ожидает во второй половине нынешнего года инвестиции в государственном и частном секторах и на сумму свыше 10 трлн вон или примерно 8,5 млрд долларов.