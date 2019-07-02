



Учёный Хон Дэ Ён жил в позднюю эпоху династии Чосон. Помимо достижений в естественных науках он был также известен современникам своей большой любовью к традиционной музыке и музыкальным инструментам. Именно он изобрёл новую технику игры на цимбалах янгым, собирал аристократов на своей даче, где они все вместе наслаждались музыкой, играли ансамблями. Подробнее об учёном Хон Дэ Ёне вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 421. Учёный Хон Дэ Ён

* Мелодия «Passing rain» (композитор Пак Чи Ха, аранжировка группы «Сум» - Со Чжон Мин (25-струнная цитра каягым), Пак Чи Ха (цимбалы янгым)

* Мелодия «Восточный ветер цветов и ив» (Хварю-тонпхун) - Ансамбль «Кырим»

* Мелодия «Содонё» (композитор Пак Кён Хун) - Ким Хё Ён (губной орган сэнхван)