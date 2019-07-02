Глава 9. То Хва Ран и Пи Хён Ран (2)

Воины начали следить за нашим героем, и увидели невероятное зрелище. Толпа призраков собралась вокруг мальчика. Оказалось, что Пи Хён всю ночь играл с призраками и даже руководил ими. Наш герой так увлёкся, что не заметил, как пролетело время. Наступил рассвет, и раздался колокольный звон из буддийских монастырей.

Услышав это, призраки разошлись в разные стороны. Только тогда Пи Хён отправился домой. Воины доложили об этом королю, и на следующий день король Чин Пхён вызвал нашего героя и спросил: «Правда ли, что ты руководишь призраками?» Пи Хён ответил: «Да».

Услышав ответ мальчика, король подумал и сказал: «Если это так, то для тебя есть задание. Отправляйся с твоими призраками в монастырь Синвонса, расположенный рядом с ручьём на севере страны. Там нужно проложить мост, и я думаю, ты годишься для этой работы».

Пи Хён за один вечер построил длинный мост, который позже был назван «Квигё» - «мост призраков».

В другой день король спросил: «Из призраков есть тот, который способен помочь мне управлять государством? Если есть, то приведи его завтра ко мне».

Наш герой привёл к королю призрака по имени Киль Даль. Король тут же назначил его дворецким.

Хотя он был призраком, но был честен и верен королю. Государю понравилась работа призрака, и он приказал премьер-министру Им Чжону, у которого не было сына, усыновить Киль Даля.

Им Чжон подумал, что Киль Даль подходит для работы сторожа города, поэтому приказал ему построить помещение над воротами в южной части монастыря Хоннюнса и там ночевать каждый день. С тех пор это помещение было названо «Кильдальмун». Все дни были одинаковые, и Киль Далю было очень скучно. Однажды, превратившись в лису, он убежал. Но счастье длилось недолго. Дело в том, что Киль Даль был убит призраками, которые подчиняются нашему герою. После этого, у всех призраков имя Пи Хёна вызвало страх.

Люди позже сочиняли песню, посвящённую Пи Хёну:

«У духа святого короля родился сын, здесь находится дом Пи Хёна.

Вам, всем призракам, которые буянят, не стоит здесь находиться».

Помимо этого, в деревне повесили надпись с этими словами, чтобы изгнать призраков из дома.