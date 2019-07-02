США ищут гибкий подход к решению проблемы КНДР 





В США в последнее время всё более отчётливо говорят о необходимости проявить гибкий подход к решению северокорейской ядерной проблемы. Ещё 19 июня на одном из официальных мероприятий в Вашингтоне спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн упомянул о гибком подходе. Однако смысл этой идеи, казалось, был немного отодвинут после того, как министерство финансов США ввело санкции против российской финансовой компании. Однако встреча лидеров КНДР и США на межкорейской границе показала, что позиция о гибкости была озвучена неспроста. Примечательно, что Стивен Бигэн озвучил конкретное предложение для Севера, отметив желательность «полного замораживания» северокорейской программы создания оружия массового уничтожения на период проведения переговоров КНДР и США. Это большой прогресс. Прежде в Вашингтоне выступали исключительно за проведение «Большой сделки» - «всё или ничего», на которой основан принцип двустороннего диалога в формате «сверху вниз». Такой подход близок к требованию Севера о поэтапной денуклеаризации.





Ещё одной актуальной темой является санкционный режим. Стивен Бигэн чётко дал понять, что об отмене санкций не может быть и речи. Однако он не исключил возможности предоставления Северу гуманитарной помощи и повышения уровня дипломатических отношений. Это фактическое смягчение санкционного режима. В итоге, судя по всему, правительство Дональда Трампа рисует дорожную карту полной денуклеаризации Севера, начав с замораживания программы создания оружия массового уничтожения. Речь идёт о подготовке плана ослабления санкций и предоставления гарантий режиму КНДР в зависимости от прогресса в денуклеаризации.





В ходе встречи в Пханмунчжоме лидеры КНДР и США Ким Чон Ын и Дональд Трамп договорились продолжить рабочие переговоры. Не исключено, что этот процесс будет непростым. Это связано с тем, что встреча в Пханмунчжоме состоялась по политическому расчёту, а найти реальные точки соприкосновения очень сложно. Существует также разница в подходах двух сторон к конкретным шагам по денуклеаризации. Пхеньян представляет закрытие ядерного комплекса в Ёнбёне как серьёзный шаг навстречу Вашингтону. Однако американская сторона требует закрытия других объектов. Многие эксперты считают, что закрытие комплекса в Ёнбёне не имеет большого смысла, учитывая, что он и без того практически выработал свой ресурс. Поэтому звучат требования о закрытии других, не известных до сих пор ядерных объектов. Дональд Трамп, между тем, неоднократно говорил о том, что он не намерен торопиться.