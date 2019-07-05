Меры Японии по ограничению экспорта нарушают международные правила

В администрации президента РК уверены в том, что меры японского правительства по ограничению экспорта ряда ключевых производственных материалов в РК носят характер ответных действий, нарушающих международное право и правила ВТО. Поэтому рассматривается возможность обращения по этому вопросу в ВТО. В этом случае в качестве основания для жалобы, с большой вероятностью, может выступать 11-я статья Генерального соглашения по тарифам и торговле. Она описывает условия общей отмены количественных ограничений. То есть, согласно ей, ни одна из договаривающихся сторон не вводит никаких запрещений или ограничений на вывоз или продажу любого товара из территории другой договаривающейся стороны. Меры Японии подразумевают изменение процедуры одобрения экспорта продукции в РК, тем, самым снижая объём поставок. То есть тут усматривается количественное ограничение.





В случае разбирательства на основе 11-й статьи Генерального соглашения по тарифам и торговле Япония может объяснить свои действия интересами безопасности, что допускается правилами ВТО. Прежде такое оправдание практически не использовалось. Ситуацию изменила администрация Дональда Трампа, которая ввела высокие пошлины в отношении импортируемой стали и алюминия, обосновав это интересами безопасности. По этой же причине Россия запрещала импорт из Украины и транзит товаров через территорию Украины. В ВТО действия России оправдали.





Япония готовится к разбирательству в рамках ВТО. Исход противостояния сторон не определён. В 2014 году Япония выиграла спор с Китаем по вопросу об ограничении Пекином экспорта редкоземельных металлов на фоне обострения конфликта вокруг суверенитета острова Сенкаку или Дяоюйдао по китайски в 2010 году. Тогда в Токио свою позицию объясняли тем, что действия Китая угрожают мировой экономике, расшатывая международную систему поставок. Однако сегодня Япония действует точно также, как тогда Китай. Между тем, в Токио свою позицию объясняют также Вассенаарскими договорённостями, которые призваны ограничивать распространение обычных вооружений, товаров и технологий «двойного применения». При этом не допускается осложнение частной торговли в мирных целях и давление в отношении одной определённой страны. Но Япония нарушает эти два условия. Токио противоречит и декларации, принятой по итогам саммита «Большой двадцатки» в Осаке, которая призывает к созданию свободных, равных и справедливых условий торговли.



