Будущее отношений США и КНДР

ⓒYONHAP News

Второго июля американский информационный веб-сайт Axios сообщил со ссылкой на спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна, что Вашингтон требует от Пхеньяна «полного замораживания» программы разработки оружия массового уничтожения. По информации агентства, данное заявление Стивен Бигэн сделал неофициально. Он также добавил, что Вашингтон желает обсудить с Пхеньяном «дорожную карту» отказа от ядерной программы, а именно критерии её замораживания и окончательного прекращения.

Бигэн пояснил, что США не отказались от своей цели - добиться полного ядерного разоружения Корейского полуострова. Он также дал понять, что до отказа от ядерной программы о снятии санкций не может идти и речи. Однако во время переговоров Вашингтон всё же сможет проявить гибкость в других вопросах, касающихся, например, оказания гуманитарной помощи и повышения уровня дипломатических отношений. Ранее, после встречи с лидером КНДР Ким Чон Ыном, президент США Дональд Трамп заявлял, что рабочая группа для проведения переговоров будет сформирована в течение двух-трёх недель.

Стоит отметить, что разговоры о «замораживании» северокорейской ядерной программы - это новый подход к полному ядерному разоружению. Впервые Стивен Бигэн упомянул о необходимости «гибкого подхода» ещё 19 июня на одном из официальных мероприятий в Вашингтоне. Однако некоторые эксперты пессимистично смотрят на возможность согласовать условия замораживания программы, поскольку найти реальные точки соприкосновения очень сложно. Существует также разница в подходах сторон к конкретным шагам по денуклеаризации. Пхеньян представляет закрытие ядерного комплекса в Ёнбёне как серьёзный шаг навстречу Вашингтону. Однако закрытие комплекса в Ёнбёне не имеет большого смысла, учитывая, что он и без того практически выработал свой ресурс. Поэтому звучат требования о закрытии других, не известных до сих пор ядерных объектов. Некоторые эксперты считают, что Пхеньян не будет приравнивать гуманитарную помощь и гуманитарные обмены к отмене санкций.