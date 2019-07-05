Япония ужесточает правила экспорта в РК

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Правительство Республики Корея намерено обратиться с иском во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на решение правительства Японии ужесточить процедуру экспорта для южнокорейских компаний. Новое правило вступило в силу четвёртого июля и распространяется на три вида материалов - фторированный полиимид, резисторы и фтористый водород. Эти материалы, которые используются при производстве дисплеев и полупроводников, импортируются в Республику Корея практически только из Японии. Раньше при экспорте данных материалов не было необходимости в получении лицензий, однако теперь Япония имеет право не давать разрешение на экспорт.

Как пояснили в японском правительстве, решение обусловлено утратой доверительных отношений между двумя странами. Фактически же оно стало ответом на решение южнокорейского суда, который обязал японские компании выплатить компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации. В интервью газете «Ёмиури» премьер-министр Японии Синдзо Абэ пояснил, что данные действия не противоречат правилам ВТО и не нарушают законы свободной торговли. В южнокорейском правительстве, однако, считают их нарушением статьи 11 Генерального соглашения по тарифам и торговле.

Как заявили в администрации южнокорейского президента, меры японского правительства носят характер ответных действий, нарушающих международное право и правила ВТО. Также было заявлено, что правительство намерено донести до мирового сообщества неприемлемость действий Японии, в том числе, с помощью обращения в ВТО. Стало также известно, что администрация южнокорейского президента консультируется с компанией Samsung Electronics относительно ответных мер на действия Японии. Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги назвал меры японских властей «средством экономического возмездия». Он отметил, что они негативно скажутся не только на южнокорейской, но и на японской экономике.