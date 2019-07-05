9 неоконфуцианских академий совон - в Списке ЮНЕСКО

Девять конфуцианских академий совон периода династии Чосон признаны объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно определению, совон – это «место воспитания учёных мужей и почитания наставников». Помимо этого, академии выполняли функции местного самоуправления: здесь проводились собрания конфуцианских учёных, на которых обсуждались насущные вопросы региона. В Список ЮНЕСКО включены совоны, которые хорошо сохранили свой первозданный вид. Пять из них расположены в городе Тэгу и на территории провинции Кёнсан-Пукто, остальные четыре в провинциях Кёнсан-Намдо, Чолла-Пукто, Чолла-Намдо и Чхунчхон-Намдо.





Сосу-совон в городе Ёнчжу провинции Кёнсан-Намдо является самой старой из дошедших до нас конфуцианских академий. Она основана в 1543 году и посвящена учёному Ан Хяну, который считается одним из пионеров неоконфунцианства в Корее. Сосу-совон стала образцом для всех последующих неоконфуцианских школ. Здесь впервые был сформулирован устав деятельности совона: количество и распорядок занятий, порядок поступления и проведения экзаменов, а также указания по проведению церемонии почитания предков с чётким описанием ролей и обязанностей всех участников. На территории академии располагались учебные комнаты, где проводились занятия, храм почитания конфуцианских мудрецов и общежитие, где проживали ученики.





Важное значение имела также академия Тосан-совон в Андоне, основанная в 1574 году в память о Тхвеге - Ли Хване. Там сохранился лекционный зал Тосан, где проводил занятия сам Ли Хван. В 1575 году король Сончжо даровал академии свою подпись, что являлось знаком её особо высокого статуса. Тосан-совон стал центром распространения неоконфуцианской мудрости, передавая учение Ли Хвана последующим поколениям. Помимо Сосу-совон и Тосан-совон в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вошли ещё три академии в провинции Кёнсан-Пукто. Пёнсан-совон расположена в деревне Хахэ в Андоне, а Оксан-совон – в деревне Яндон в Кёнчжу. Обе деревни являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тодон-совон в городе Тэгу является выдающимся памятником архитектуры. Намге-совон в Хамъяне основана спустя девять лет после Сосу-совон и считается второй по счёту неоконфуцианской академией позднего периода династии Чосон. Главные здания были расположены с учётом особенностей ландшафта, и это послужило моделью для последующих академий. Во время Имчжинской войны японцы сожгли Намге-совон, однако в начале 17-го века академия была отстроена заново. Пхирам-совон в провинции Чолла-Намдо также была сожжена в ходе Имчжинской войны и позже восстановлена. Мусон-совон в провинции Чолла-Пукто отличается от остальных тем, что выросла из уже существовавшей в деревне школы Хынхактан. Тонам-совон в провинции Чхунчхон-Намдо по времени основания является самой поздней из девяти академий, вошедших в список ЮНЕСКО. В настоящее время в Списке ЮНЕСКО в общей сложности 14 исторических объектов, расположенных на территории РК.



