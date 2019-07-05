Золотая моя жизнь (16) 못 가.

Фраза недели

못 가.

[Мот ка]

Не могу (пойти)





Грамматика

못 – наречие, придающее отрицательный смысл последующему глаголу или какому-либо действию. Его можно первести как «не мочь». Далее идет глалог 가다 «идти» в форме первого лица 가. Все вместе получается 못 가 – «не могу идти». В нашем диалоге, чтобы звучало более естественно мы перевели это выражение как просто «не могу».





- 차가 너무 막혀서 제 시간에 못 가.

- Из-за пробок я не смогу пойти вовремя.





- 나 오늘 일이 생겨서 모임에 못 가.

- У меня дела появились и я не смогу пойти на встречу.





- 오늘 정말 일찍 퇴근하고 싶었는데, 일이 생겨서 일찍 못 가.

- Сегодня я так хотела пораньше уйти с работы, но дела появились и я раньше выйти не могу.



