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Золотая моя жизнь (16) 못 가.

#Говорим как герои сериалов l 2019-07-07

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

못 가.

[Мот ка] 

Не могу (пойти)


Грамматика

– наречие, придающее отрицательный смысл последующему глаголу или какому-либо действию. Его можно первести как «не мочь». Далее идет глалог 가다 «идти» в форме первого лица 가. Все вместе получается 못 가 – «не могу идти». В нашем диалоге, чтобы звучало более естественно мы перевели это выражение как просто «не могу». 


차가 너무 막혀서  시간에  .

- Из-за пробок я не смогу пойти вовремя. 


 오늘 일이 생겨서 모임에  .

- У меня дела появились и я не смогу пойти на встречу. 


오늘 정말 일찍 퇴근하고 싶었는데일이 생겨서 일찍  .

- Сегодня я так хотела пораньше уйти с работы, но дела появились и я раньше выйти не могу. 


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