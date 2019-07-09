Зазеркалье (거울 속으로)





На дворе лето, а это значит, что надо смотреть фильмы ужасов! Корейцы любят смотреть ужастики именно летом, считая, что так можно спастись от летнего зноя. Фильм «Зазеркалье» считается классикой корейского кинематографа в жанре ужасов. Он вышел на экраны в 2003 году, но в 2008 году в США вышел римейк под названием «Зеркала». В сгоревшем торговом центре начинают загадочно погибать люди. Следователь из полиции, которому поручают расследовать это дело, считает, что тут может быть замешана девушка, сестра которой погибла в пожаре, но глава охранной службы понимает, что не все так просто. Все смерти произошли перед зеркалами, и вполне возможно, что убийца – вовсе не человек…