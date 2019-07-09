Япония ограничила экспорт в Республику Корея

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Японское правительство ввело против меры экономического возмездия в отношении Республики Корея. Они подразумевают значительное усложнение процедуры поставок трёх наименований материалов для производства полупроводников и дисплеев. Помимо этого, японские власти рассматривают вопрос исключения Республики Корея из так называемого «белого списка» торговых партнёров. В этой связи удар по южнокорейским компаниям практически неизбежен. Разобраться в ситуации мы попробуем вместе с начальником отдела международного сотрудничества Федерации корейских промышленников господином Ом Чхи Соном.





Япония ввела две меры, о которых было объявлено 1 июля. Первая -это ограничение экспорта трёх наименований важных производственных материалов. Второе - это рассмотрение до 24 июля вопроса об исключении Республики Корея из «белого списка» стран, в отношении которых применяются мягкие условия одобрения экспорта стратегической продукции. В него в настоящий момент входят 27 дружественных государств.





1 июля японские власти объявили об ужесточении условий экспорта в Республику Корея нескольких видов производственных материалов. Таким образом, с 4 июля каждая отправка определённых видов продукции и передача технологий должны пройти процедуру одобрения профильным ведомством. Кроме того, до 24 июля рассматривается вопрос об исключении Республики Корея из списка стран, которые пользуются привилегией упрощённой процедуры приобретения японских товаров. Первая мера коснулась фторированного полиимида, резисторов и фтористого водорода, которые используются в производстве полупроводников и дисплеев. В этой связи южнокорейские компании, зависящие от поставок сырья из Японии, столкнулись с большой проблемой.





Наша отрасль полупроводников очень сильна. Но основная часть производственного оборудования и важных материалов поставляется из Японии. В производстве полупроводников сотни разных технологичных процессов. Если прекратятся поставки хотя бы одного компонента, эти процессы просто встанут. К примеру, чистота фтористого водорода, производимого в Японии, составляет 100%. В других странах этого показателя добиться пока не могут. Но в производстве полупроводников Samsung Electronics нуждается именно в стопроцентно чистом сырье. Поэтому внезапное замещение японского материала представляется очень сложной задачей.





На Японию приходится от 70 до 90% доли мирового рынка тех материалов, которые подпали под ограничительные меры. В настоящий момент, согласно упрощённой процедуре экспорта этих и других подобных материалов, единожды полученное разрешение на поставки в другие страны действует в течение трёх лет. Этими условиями пользовалась и РК. Но отныне разрешение на экспорт нужно получать при каждой операции. При этом процедура одобрения может занимать до 90 дней. Этот срок может продлеваться по желанию японских властей. При наиболее жёстком сценарии развития событий южнокорейские компании могут столкнуться с невозможностью производства полупроводников.





Нынешнее правительство не полностью выполняет договорённости, достигнутые с Японией предыдущими властями. Разногласия имеются по вопросу выплаты компенсаций корейским жертвам принудительной трудовой мобилизации в период японского протектората над Кореей. Вторая причина заключается в том, что 21 июля в Японии состоятся выборы в Палату советников - верхнюю палату парламента. В этой связи есть предположение, что японский премьер-министр Синдзо Абэ таким образом хочет перед выборами заручиться поддержкой избирателей.





Японские власти оправдывают свои ограничительные меры утерей доверия в отношениях и необходимостью в этой связи пересмотра условий экспорта. Однако 4 июля Синдзо Абэ указал, что вышеуказанные меры по сути носят характер ответных мер по ряду чувствительных исторических проблем. Совпадение или нет, но именно в этот день в Японии стартовала избирательная кампания. То есть, можно с определённой долей уверенности говорить о том, что в действиях Токио есть конкретный политический расчёт. Опасность состоит в том, что если правительства двух стран не сумеют договориться, то со стороны Токио могут последовать дополнительные меры давления. К примеру, ситуация может распространиться и на потребительские товары, которые Республика Корея экспортирует на японский рынок. Япония может ввести нетарифные барьеры, не нарушая правил ВТО. Вполне вероятно давление в визовых вопросах. Какие же меры помогут разрешить ситуацию?





Если торговая война начинается из-за разницы позиций, то следует игра на выносливость. Важно, кто получит больший ущерб, а кто сможет продержаться дольше. С позиции нашего правительства ведётся борьба, нацеленная на предотвращение дальнейшего ухудшения отношений с Японией. Нужно начать переговоры, чтобы найти выход из кризисной ситуации. В США действует правило, если доля запчастей или сырья из других стран превышает 30% на местном рынке, то это считается провалом управления рисками. В нашей стране внутреннее производство материалов для полупроводников не достигает и 50% реального спроса. Поэтому отечественные компании должны повысить этот показатель. Делать это нужно совместными усилиями частного сектора и правительства, к примеру, путём введения налоговых льгот на разработки и исследования и другими средствами.





Южнокорейское правительство планирует в течение ближайших шести лет вложить в разработку оборудования, материалов и запчастей 4,5 млрд долларов. Догнать Японию по уровню ключевых технологий в кратчайшие сроки сложно. Однако главное начать активную работу по обеспечению самодостаточности в поставках стратегических материалов, от которых зависит экономика страны. Кроме того, следует искать пути дипломатического разрешения спора.