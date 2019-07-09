Присяжные (배심원들/Juror, 2019)





Жанр: драма

Режиссер: Хон Сын Ван

В ролях: Мун Со Ри, Пак Хён Сик

Премьера: 15 мая 2019 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет.





2008 год. Первый суд присяжных в Южной Корее.

Мы сделали это впервые.





Фильм повествует о событиях, когда в Республике Корея был введён институт суда присяжных. Впервые в истории страны, в 2008 году, состоялось слушание дела с участием присяжных заседателей. Восемь обычных граждан разного возраста и рода деятельности. Перед ними стояла ответственная задача - вынести вердикт по одному из судебных дел. Показания, доказательства и само признание обвиняемого свидетельствуют о его вине. Но вскоре подсудимый резко меняет свои показания и отрицает вину, чем вызывает полемику среди присяжных. Это первый присяжных суд как для граждан РК, участвующих в процессе, так и для самих судей. Чётко следующая своим принципам судья Чун Гём (Мун Со Ри) предпринимает все усилия для проведения судебного процесса, однако неожиданные действия присяжного по имени Нам У (Пак Хён Сик) и других его коллег ведут ход процесса в непредвиденном направлении…