Зачем Чимин из Пантхан Сонёндан надел шапку в виде зайца

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Южнокорейская группа Пантхан Сонёндан раскрыла один из своих секретеров во время очередного выпуска шоу «Вперёд, Пантхан».

В феврале этого года один из участников группы Чимин удивил фанатов, надев всеми известную шапку в виде зайца в аэропорту перед вылетом певцов в Японию. Спустя лишь пять месяцев стала известна причина поступка молодого певца. Как оказалось, он проиграл в небольшой игре с другими участникам группы и в виде наказания должен был надеть столь милую шапку.

В 78-м выпуске «Вперёд, Пантхан» артисты играли в игру, где надо было прослушать рецепт приготовления блюда и назвать его. Чимин был настолько увлечён заданием, что упал со стула, отвечая на заданный вопрос. Но, несмотря на это, он смог угадать название блюда – кимбап.

В эти выходные Пантхан Сонёндан дала концерты в Осаке на стадионе Нагаи. На 13 и 14 число запланированы концерты в другом японском городе - Сидзуока.