Певица Чонха заняла первое место в музыкальном шоу

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Южнокорейская певица Чонха в минувшую среду заняла первое место на телевизионном шоу «Шоу Чхэмпхион» телеканала MBC. Артистка представила вниманию фанатов новый хит под названием Snapping.

Чонха показала яркое представление благодаря своим вокальным и танцевальным способностям. Всё это стало свидетельством больших стараний и высокого роста артистки. Новая песня Snapping представляет собой ещё одну историю о любви, где героиня после разрыва с любимым человеком, встречая рассвет, отбрасывает все былые переживания.

Певица Чонха не ожидала получить столь значимый приз. Она поблагодарила всех своих коллег по продюсерской компании, танцоров и фанатов, а также дала обещание прикладывать ещё больше усилий. Добавим, в этот день в шоу приняли участие многие артисты южнокорейской эстрады, среди которых группа Учжу Сонё, Пак Чжэ Чжон, Лана и другие.