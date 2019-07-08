Пэк Чжон Вон спешит на помощь

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В минувшую среду вышел очередной выпуск программы известного южнокорейского кулинара Пэк Чжон Вона – «Ресторан в переулке». Это уже третья серия про заведения общепита в районе центрального рынка горда Вончжу провинции Канвондо.

В этот раз героем программы стал хозяин ресторана кхалькуксу, корейского супа с лапшой. Прибывший на помощь Пэк Чжон Вон сразу же заметил, насколько кухня неприспособленна для приготовления еды и сразу же приступил к ремоделингу ресторана. Хозяин заведения был очень благодарен своему новому наставнику за оказанную помощь. Далее Пэк Чжон Вон поспешил на помощь к другому герою программы, хозяйке ресторана мексиканской кухни, и дал ей пару советов относительно приготовления блюд буррито и тако. Хозяйка заведения провела ряд исследований и изучила традиционный способ приготовления мексиканских блюд. Восхищённый новым вкусом блюда Пэк Чжон Вон похвалил хозяйку ресторана.

Последним счастливчиком стал начинающий повар из ресторана по приготовлению зажаренной во фритюре свиной отбивной, больше известной в Корее как тонкасы. По его рекомендации хозяин ресторана провёл встречу с другим участником данной телевизионной программы, удивившим в прошлых выпусках южнокорейского кулинара своим мастерством приготовления отбивной тонкасы, и получил от него пару советов.