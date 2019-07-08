Секреты семейного воспитания от певца Пак Кёна из Block B

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Южнокорейский певец Пак Кён из группы Block B рассказал о секретах воспитания в его семье во время передачи «Тэхан Вэгугин» телеканала MBC. Выпуск передачи вышел на экраны телевизоров в минувшую среду. Помимо Пак Кёна в нём приняли участие участница группы Red Velvet Венди и певица Чон Чжи Хэ, известная под псевдонимом LadyJane.

Ведущий программы Ким Ён Ман отметил высокие интеллектуальные способности певца. По его словам, он проходил обучение в специальной школе для одарённых детей с математическим уклоном. Старшая сестра Пак Кёна является известной в Корее преподавательницей английского языка, а младший брат обучается игре на флейте в одном из престижнейших ВУЗов страны. На вопрос о секрете семейного воспитания Пак Кён подчеркнул важность родительской любви по отношению к своим детям, а также возможность заниматься тем, чем действительно хочется.