Правительство и работники Почты Кореи сумели договориться 

На 9 июля была запланирована первая в 135-летней истории Почты Кореи забастовка. Однако отраслевой профсоюз отменил её, приняв предложение правительства. При Почте Кореи действуют профсоюз работников почты и отделение Корейской конфедерации профсоюзов - Всекорейский профсоюз доставщиков почты. Первый профсоюз основан в 1958 году. В настоящий момент в его составе 20 тыс. работников, относящихся к категории госслужащих, и 7 тыс. внештатников. Всекорейский профсоюз доставщиков почты имеет в своём составе 3 тысячи человек.





Основная причина, по которой профсоюз пошёл на столь крайний шаг как всеобщая забастовка, это чрезмерная рабочая нагрузка. Особенно это касается доставщиков почты. Сообщается, что только в этом году девять человек скончались, предположительно, от переутомления. В прошлом году по той же причине умерли 25 человек. На наличие проблемы чрезмерной трудовой нагрузки указывают объективные данные. Так, в 2017 году общая продолжительность рабочего времени почтовых служащих, занимающихся доставкой, составила 2.745 часов. Это на 693 часа больше, чем в среднем среди занятых корейцев, работающих по найму, и на 982 часа больше, чем в среднем по странам-членам Организации экономического сотрудничества и развития. Перед национальными праздниками доставщики почты могут работать 70 часов в неделю. Они подвержены высокому риску заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения, а также различных аварийных ситуаций на работе. При этом условия труда с каждым годом ухудшаются. Введение 52-часовой недели обострило ситуацию, поскольку доставщикам почты приходится работать в ускоренном режиме, стремясь выполнить прежний объём работы в более сжатые сроки. При этом оплата за сверхурочные уменьшилась.





Профсоюз требовал увеличения количества доставщиков почты на 2 тыс. человек, сокращения рабочего времени, обеспечения приемлемого уровня зарплаты в связи с введением 52-часовой недели, а также предоставления двух выходных дней в неделю. Но руководство Почты Кореи заявило, что требования профсоюза невыполнимы из-за законодательных и бюджетных ограничений. По итогам переговоров стороны всё же договорились дополнительно нанять 988 работников – 238 штатных и 750 внештатных. Председатель профсоюза Ли До Хо заявил, что правительство пообещало решить проблему загруженности работников почты, а предложение об урегулировании ситуации было принято, исходя из понимания того, что забастовка приведёт к дополнительным неудобствам для населения.







