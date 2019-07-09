Рассказ «Полуночный вымысел» писателя Пак Хён Со

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Эта история случилась почти в полночь в квартире на пятом этаже одного городского дома. Уставшая после работы молодая пара собирается сварить на ужин суп с клёцками, но не может найти для него анчоусов. Тогда главные герои придумывают собственную историю, желая понять, куда делись анчоусы из их холодильника.









- Больше я терпеть не могу. Нас осталось всего девять. Послушайте, что я хочу вам сказать. Других анчоусов люди обжаривают на сковороде или во фритюре, отваривают и съедают всё без остатка. А из нас они просто получают бульон, а потом выбрасывают. Ну не оскорбление ли это?

И это ещё не всё! Прежде чем отварить из нас бульон, они отрывают у нас голову и внутренности. А что это значит? Это значит, отрывают ум и душу. С этими святыми частями обходятся хуже, чем с нашей плотью и позвоночником. Больше нельзя терпеть такое отвратительное отношение.





성범수 - 나는 더 이상 참을 수가 없다. 그러므로 이제 아홉 마리밖에 남지 않은

우리 멸치 여러분들께 내 뜻을 밝히고자 한다.

나머지 여덟 마리의 멸치들 - (추워 이를 딱딱 부딪치며)그래, 한번 얘기해봐

성범수 - 인간들은 다른 멸치의 경우,

볶거나 튀기거나 졸여서 한 점도 남김없이 먹는데 반해

우리들 죽방멸치는 오로지 국물만 우려낸 뒤 음식물 쓰레기로 버린다.

이게 모욕이 아니면 도대체 무엇이 모욕이겠는가~

그 뿐 아니다.

국물을 내기 전에 저들은 우리의 머리와 내장을 떼어낸다.

머리와 내장은 무엇인가~ 지성과 영혼이 담긴 그릇이다.

그 신성한 부위가 살점과 척추만도 못한 취급을 당하고 있다.

우리는 더 이상 이러한 푸대접을 참아서는 안된다.

황기택 - 하지만 머리와 내장을 함께 넣으면 육수가 탁해지잖아.

성범수 - 이곳 냉동실이 어두워 얼굴은 보이지 않는다만 찐득한 비음을 듣자하니

넌 기장 부근에서 살다가 우성호 그물에 걸려 비명횡사한 황기택이로구나.

내 말의 요지는, 여기서 우리가 그런 부당한 대우를 받으며

체념과 묵상으로 도망칠 바에야

어떻게든 힘을 합쳐 고향 남해로 돌아가자는 것이다.!

그 놀라운 선언에 여덟 마리의 멸치들이 놀라 눈이 휘둥그렇게 떴다.









#Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Писатель считает, что у людей должны быть подходящие условия жизни. Но в действительности часто складывается по-другому. Человеку постоянно чего-то не хватает, ему надо восполнять этот недостаток. И тогда на помощь приходят выдумка, фантазия. Истории, в которых мы можем быть счастливыми, свободными, придают нам силы. Думаю, что этим ненастоящим, выдуманным рассказом автор хотел поддержать людей.









Писатель Пак Хён Со родился в 1972 году в г. Чхунчхон провинции Канвондо. В 2002 году дебютировал в журнале «Современная литература» с произведением «Что нужно знать, прежде чем выращивать кролика». В 2012 году удостоился премии «Современные молодые деятели искусства».