



Участники: Кан Ин Бон, Ким Хён Соп

Дебют: цифровой сингл-альбом [Наму Чжачжонго], 2005 г.

Жанр: фолк-рок





Музыкальная группа Наму Чачжонго (나무자전거), название которой с корейского языка можно перевести как «деревянный велосипед», начала эстрадную деятельность в 2005 году. Изначально группа состояла из трёх человек, однако вскоре участник группы Сон Бон Чжу покинул своих товарищей. На сегодняшний день в группе выступают два музыканта - Кан Ин Бон и Ким Хён Соп. Кан родился в Сеуле в 23 января 1966 года. Он играет на клавишах и отвечает за вокал. Ким тоже родился в столице Южной Кореи 11 августа 1968 года. Он играет на гитаре и также отвечает за вокал группы. 27 мая 2005 года артисты выпустили свой первый альбом «Наму Чачжонго» (나무자전거), состоящий из 16 песен. Особым успехом отметился главный трек альбома «Ты во мне» (내 안에 깃든 너). За всю свою музыкальную карьеры Наму Чачжонго выпустила четыре музыкальных альбома, последний – «Наму Чачжонго 2» (TREEBICYCLE Vol.2) - вышел в июле 2016 года. Артисты известны тем, что написали ряд саундтреков для южнокорейских фильмов и сериалов: «Влюблённая ведьма» (마녀유희), «Цветочки после ягодок» (꽃보다 남자). Речь идёт о песнях «Немного» (조금) и One more time. В 2011 году группа получила премию страны среди певцов в стиле фолк-рок.