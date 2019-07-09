Обсуждение уровня МРОТ на следующий год продолжается 

Комиссия по вопросу минимальной оплаты труда продолжает обсуждение её размера на 2020 год. К настоящему моменту сложилась довольно сложная ситуация. Представители работающих отказывались участвовать в заседании, что вызвано предложением работодателей снизить МРОТ. Члены комиссии, представляющие интересы рабочих, требуют повысить показатель на 19,8%, чтобы он составил 10 тыс. вон или 8 долларов 47 центов в час. Деловые круги настаивают на его снижении на 4,2% до 8 тыс. вон. Они объясняют свою позицию тем, что чрезмерное повышение показателя за последние два года привело к дополнительным трудностям в экономике. После прихода правительства Мун Чжэ Ина к власти в мае 2017 года МРОТ повысился на 29,1%, и сейчас он составляет 8.350 вон в час. Перед президентскими выборами действующий глава государства обещал до 2020 года увеличить МРОТ до 10 тыс. вон в час.





В результате действий правительства страдают малые и средние компании, частные предприниматели, которые не в силах справиться с резким увеличением расходов. В первом квартале этого года рост экономики страны оказался отрицательным, составив минус 0,34%. Правительство, внутренние и внешние финансовые учреждения снижают свои прогнозы роста южнокорейской экономики. Ухудшилась ситуация с трудоустройством, снизились доходы населения. Многие считают, что это стало результатом резкого повышению МРОТ и одновременного введения 52-часовой рабочей недели. Правительство называет в качестве причины структурные проблемы в экономике и ухудшение внешнеэкономических факторов.





Представители работающих встретили предложение деловых кругов крайне негативно. Они назвали инициативу снизить МРОТ неприемлемой. По их мнению, его рост позволит в нынешней ситуации повысить конкурентоспособность компаний, которые зависят от низкой оплаты труда и длительного рабочего времени. Таким образом, разница во мнениях сторон слишком велика. Поэтому спор может завершиться достижением не консенсуса, а некоего компромисса. Вполне возможно, что в случае недовольства проектом одна из сторон вновь откажется от участия в заседании. В министерстве труда и занятости обещают приложить усилия для того, чтобы решение было принято не позднее 15 июля.