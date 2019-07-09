Глава 10. Пояс короля, подаренный ангелом

В мая 937 года премьер-министр по имени Ким Бу преподнёс нефритовый пояс в подарок королю Ван Гону, основателю государства Корё. Этот пояс, украшенный золотом и драгоценными камнями, был в 10 обхватов, и он имел 62 подвески. Его называли как «Чхонсадэ», что переводится «пояс, подаренный ангелом». Ранее хозяином этого сокровища был Чин Пхён, король государства Силла.





Король Чин Пхён в августе 579 года вступил на престол Силла. Он был ростом около двух метров сорока сантиметров и тяжеловесен. Когда он поднимался по каменной лестнице монастыря Чхончжуса, расположенного внутри дворца, из-за его веса три ступеньки сразу сломались. Король, посмотрев влево-вправо, отметил: «Оставьте этот камень, и пусть потомки увидят его». Как говорят, во дворце Силла существовали пять священных неподвижных камней, эта каменная лестница как раз стала одной из них.

В год, когда Чин Пхён стал королём, к нему явился ангел. Во дворе дворца ангел рассказал: «Бог приказал мне передать этот пояс». Король, встав на колени, получил пояс. Этот пояс и есть нефритовый пояс «Чхонсадэ». С тех пор наш герой носил его при проведении важных церемоний, в частности, во время ритуала жертвоприношения духам предков.

Позже король Корё спросил у подчинённых: «Я слышал, что в Силла есть три сокровища, благодаря которым страна непобедима. Вы знаете, что это?»

Чиновник ответил: «Первым является статуя Будды Чанрюкчонсан, которая сохраняется в монастыре Хванрёнса, второе - девятиэтажная пагода в том же монастыре, и последнее – пояс короля «Чхонсадэ».

Услышав ответ, король Корё отказался от плана нападения на Силла.





В стране звучала вот такая песня:

«Длинный пояс, дарованный небесами,

Прекрасно подходит к королевской одежде.

Наш король теперь весит еще тяжелее,

Так что завтра утром построим железные ступеньки».