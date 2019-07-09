Встреча лидеров КНДР и США

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30 июня в приграничном пункте Пханмунчжом состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Она должна дать импульс процессу денуклеаризации, который прервался после провала второго саммита в Ханое в феврале. Лидеры двух стран договорились о продолжении рабочих контактов по ядерному разоружению. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин сказал, что эта встреча символизирует наступление новой эры мира. Он также отметил, что, хотя они и не было подписано никакого документа, в Пханмунчжоме фактически провозгласили прекращение враждебности. Ситуацию в региональной политике комментирует профессор Ким Хён Ук из Национальной дипломатической академии.