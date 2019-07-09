Встреча лидеров КНДР и США

Рассказ «Полуночный вымысел» писателя Пак Хён Со
2019-07-09
#Последние события на Корейском полуострове l 2019-07-04
30 июня в приграничном пункте Пханмунчжом состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Она должна дать импульс процессу денуклеаризации, который прервался после провала второго саммита в Ханое в феврале. Лидеры двух стран договорились о продолжении рабочих контактов по ядерному разоружению. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин сказал, что эта встреча символизирует наступление новой эры мира. Он также отметил, что, хотя они и не было подписано никакого документа, в Пханмунчжоме фактически провозгласили прекращение враждебности. Ситуацию в региональной политике комментирует профессор Ким Хён Ук из Национальной дипломатической академии.
2019-07-09
2019-07-09
2019-07-10 14:02:13