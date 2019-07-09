«Корейская волна» в КНДР

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Проникновение южнокорейской поп-культуры на Север началось в первой половине 2000-х годов. Сначала это были южнокорейские сериалы, контрабандно ввезённые из Китая, которые с интересом смотрели жители приграничных районов Северной Кореи. Но очень скоро южнокорейские фильмы пришли в другие регионы страны. «Корейская волна» стала для жителей Севера своего рода окном во внешний мир. Долгие годы они жили в закрытом обществе, лишавшем их выбора. Знакомство с южнокорейской культурой помогает им открывать новые стороны жизни южного соседа и понимать, что такое настоящая свобода. Узнать, какое распространение «корейская волна» получила в северокорейском обществе, нам поможет госпожа Кан Ми Чжин из интернет-издания Daily North Korea.