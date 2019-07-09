В РК МРОТ повышен на 2,87% до 8.590 вон

Решение о минимальном размере оплаты труда на 2020 год отражает опасения по поводу реального состояния южнокорейской экономики. Власти решили снизить темпы повышения МРОТ, учитывая серьёзный побочный эффект, фиксировавшийся последние два года. Представители деловых кругов приветствовали решение комиссии, а рабочие выступили против. Показатель увеличен на 240 вон или 2,87% до 8.590 вон. Это самый низкий рост с 2010 года, когда отметка составляла 2,8%. Показатель оказался ниже 10% впервые после того, как Мун Чжэ Ин стал президентом страны. Его предвыборное обещание о повышении МРОТ до 10 тыс. вон в час до 2020 года оказалось «пузырём». Изначально рабочие требовали повысить МРОТ на следующий год на 19,8% до 10 тыс. вон, а деловые круги хотели понизить его на 4,2% до 8 тыс. вон. Но по итогам долгих переговоров и голосования был согласован показатель 8.590 вон. Повышение на 2,87% фактически является снижением, учитывая уровень роста экономики и потребительских цен. Следовательно, нынешнее повышение является своего рода компенсацией прежнего чрезмерного роста.





Деловые круги требовали снижения МРОТ, мотивируя это сложной экономической ситуацией и увеличением нагрузки в связи с повышением расходов на оплату труда. Политика роста МРОТ, как отмечается, уже привела к ослаблению малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. В первом полугодии значительно ухудшилась ситуация и на рынке труда. Конечно, в этом виновата не только политика повышения МРОТ. В правительстве заявляют, что свою роль сыграли также такие факторы как торговый спор США и КНР, спад на рынке полупроводников и другие. Необдуманное повышение МРОТ лишь усугубило и без того непростую экономическую ситуацию.





Представители рабочих кругов требуют повышения МРОТ до 10 тыс. вон в час. Со стороны это может показаться чрезмерным. Но и у них есть свои доводы. Так, указывается, что южнокорейская экономика и общество вполне способны осилить эту задачу. Меры правительства по регулированию диапазона применения ставки МРОТ уже значительно снизили эффект повышения показателя. Поэтому предлагаемый вариант увеличения отметки на 19,8% на самом деле отвечает реальной ситуации. Между тем, хотя комиссия приняла своё решение, окончательный размер МРОТ на 2020 год не утверждён. Принятый проект будет направлен в министерство труда и занятости, глава которого должен рассмотреть и одобрить его до 5 августа. До этого момента рабочие или работодатели могут оспорить решение комиссии. Если такой запрос будет признан оправданным, то комиссия может пересмотреть решение. До настоящего момента случаев оспаривания было много, но пересмотр не проводился ни разу.



