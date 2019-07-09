Оценка дальности ракет КНДР

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11 июля командование американским военным контингентом на Корейском полуострове представило ежегодный стратегический доклад. В нём освещается ситуация на Корейском полуострове и в близлежащих странах, описываются обязанности и роль американских войск. В докладе говорится, что северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15» способна достичь территории США. Предполагаемая дальность её полёта составляет 12.874 км.

Согласно документу, другая МБР «Хвасон-14» способна достичь части территории США. Дальность её полёта составляет 10.058 км, а ракеты «Хвасон-13» - 3.418 км. Американские военные подсчитали также дальность северокорейских ракет ближнего и среднего радиуса действия. Среди них ракеты типа Scud, «Пуккыксон-2», «Хвасон-10» и «Хвасон-12». В представленном документе приветствуется приостановка Севером ядерных испытаний, однако отмечается, что на Корейском полуострове по-прежнему сохраняется ядерная угроза, так как кардинальных изменений до сих пор не произошло. Полное ядерное разоружение по-прежнему остаётся самой желанной целью, требующей решения множества задач, говорится в документе. В начале этого года аналогичные данные публиковали южнокорейские военные без указания дальности ракет.

Своим документом американские военные фактически признали, что Северу удалось разработать систему баллистического оружия - от ракет ближнего радиуса действия до межконтинентальных ракет. Мировое сообщество требует того, чтобы КНДР пошла на полный, необратимый и подконтрольный отказ от ядерного оружия. Поэтому денуклеаризация Севера затрагивает как ядерные боеголовки, так и баллистические ракеты.