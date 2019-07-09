Ситуация вокруг ограничения экспорта

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10 июля президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретился с главами 30-ти крупнейших отечественных корпораций. В ходе встречи обсуждалась ситуация вокруг ограничительных экспортных мер со стороны Японии. Как отметил глава государства, правительство прилагает всевозможные усилия для того, чтобы Токио отменил ограничения на экспорт стратегических материалов в Республику Корея. Президент обратился к правительству Японии с призывом отказаться от политики, ведущей в тупик. Ранее Мун Чжэ Ин говорил, что, в случае нанесения южнокорейским компаниям реального ущерба, Сеула примет ответные меры. Глава государства назвал меры Японии политически мотивированными и попросил не связывать их безосновательно с северокорейскими санкциями. По мнению Мун Чжэ Ина, они могут нанести вред экономике обеих стран и даже мировой экономике, поэтому нужно действовать в интересах мирового сообщества.

Хотя в ходе встречи президент сделал акцент на дипломатическом разрешении ситуации, правительство одновременно выносит этот вопрос на обсуждение мирового сообщества и рассматривает возможность подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО). Эксперты всё чаще стали говорить о необходимости сокращать зависимость от импорта.

11 июля правящая Демократическая партия Тобуро предложила увеличить дополнительный бюджет на 300 млрд вон (255 млн долларов), чтобы помочь отечественным компаниям справиться с введёнными Японией экспортными ограничениями. Как заявил председатель политсовета правящей партии Чо Чжон Сик, дополнительные средства пойдут на поддержку технологического развития, коммерциализации и массового производства стратегических материалов, на экспорт которых введены ограничения.

Ограничительные меры, распространяются на три вида материалов - фторированный полиимид, резисторы и фтористый водород. Они используются при производстве дисплеев и полупроводников. Если Токио будет препятствовать экспорту этих материалов, то такие крупные производители дисплеев и полупроводников как Samsung, LG и SK могут понести серьёзный ущерб, а в худшем случае остановить производство.