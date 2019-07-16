Генеральный совет ВТО обсудит японские экспортные ограничения

Генеральный совет ВТО обсудит экспортные ограничения, введённые Японией в отношении РК. Таким образом, данный вопрос выходит на уровень мирового сообщества. Между тем, аналитики с самого начала говорили, что ограничение на экспорт трёх технологических материалов, используемых для производства полупроводников, было лишь началом. Да и Япония не скрывает своего намерения исключить РК из «белого списка» торговых партнёров, куда входят дружественные ей страны. В самом начале высказывалось мнение о том, что санкции являются политически мотивированными и связаны с предстоящими выборами в Палату советников.





Сторонники этой точки зрения считали, что премьер-министр Синдзо Абэ пошёл на столь резкий шаг в преддверии парламентских выборов с целью получения поддержки населения. Однако рейтинг одобрения Абэ в последнее время, наоборот, снизился. Таким образом, внутриполитические цели достигнуты не были. Да и фактическое развитие событий не подтверждает их связи с внутриполитическими целями Абэ. Япония целенаправленно предпринимает шаги по исключению РК из «белого списка», параллельно выдвигая в адрес Сеула обвинения в нарушении антисеверокорейских санкций ООН, пытаясь таким образом оправдать свои действия. Однако подобные аргументы со стороны Японии представляются крайне надуманными, поскольку РК намного строже, чем Япония, соблюдает принцип всеобъемлющего контроля «Catch-all». Данный принцип предполагает жёсткий контроль любых товаров, которые могут быть использованы для изготовления оружия.





Япония не налагает никаких ограничений на экспорт в страны «белого списка». А при экспорте товаров, имеющих отношение к обычным видам оружия, не требуется предоставление отчёта. В то же время в РК для стран «белого списка» экспорт любых товаров, предназначенных для изготовления оружия, строго регулируется. В Японии насчитывается 1.100 наименований стратегических товаров, подлежащих экспортному контролю. Стране, исключённой из «белого списка», будет необходимо каждый раз заново получать разрешение на экспорт этих товаров. Даже если РК будет в итоге исключена из «белого списка», ограничения не затронут сразу все 1.100 наименований товаров, поскольку это может нанести слишком сильный удар по японским экспортёрам. Поэтому, по всей видимости, давление на РК будет оказываться через ограничения на отдельные наименования, имеющие наибольшее значение. Предполагается, что в число таких товаров войдут технологические материалы для полупроводников и дисплеев, углеродное волокно, станки и химические продукты тонкого синтеза. Это худший вариант развития событий. Теперь, когда вопрос вынесен на обсуждение Генерального совета ВТО, есть вероятность, что мнение международного сообщества сможет оказать определённое влияние.



