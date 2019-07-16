Продюсер (1) 안되죠?

Фраза недели

안되죠?

[안 되 죠]

[Ан-дэ-чжо]

Не получится?





Грамматика

안 – сокращенная форма наречия 아니. Оно имеет отрицательный характер, и используют его в качестве отрицания какого-либо действия или явления. На русском можно перевести как «не». Далее идет глагол 되다 – «быть», «мочь» и т.д. К глаголу присоединяются два окончания: окончание глагола со значением предложения, приказа –지, и окончание глагола вопросительной формы неофициально-вежливой стили речи -요. Все вместе 안되죠? Окончание –지 в вопросительной форме часто имеет и значение подтверждения. Поэтому, хотя мы перевели наше выражение как «не получится?», но его можно понимать и как «не получится, не так ли?»





- 오늘 안으로 상품 배송 안되죠?

- Сегодня отправить товар не получится?





- 영업 시간이 지났네요. 저 주문하려고 하는데, 안되죠?

- Вы уже закрываетесь. Я бы хотела сделать заказ, не получится, да?





- 이거 풀기 어려운 문제인데... 안되죠?

- Это довольно слложная задача... не получается, не так ли?



