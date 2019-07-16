Зверь (비스트)





Фильм «Зверь» вышел на экраны в июне 2019 года, и он стоит того, чтобы его посмотреть, особенно если вы любите полицейские детективы. Следователь полицейского управления берется за расследование загадочного убийства, но не может выйти на след убийцы, и тогда брокер по торговле наркотиками предлагает ему сделку: он закрывает глаза на очередное убийство, а взамен тот раскрывает ему личность убийцы. Пойдет ли главный герой на такую сделку, учитывая еще и то, что его самый главный соперник, следователь из соседнего отдела, узнал о ней?