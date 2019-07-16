Дата рождения: 31 декабря 1991 г.

Рост: 164 см

Вес: 47 кг

Дебют: «В одиночестве» (коллаборация с группой JungKey (정키), 2012 г.)

Певица Ким На Ён родилась 31 декабря 1991 года в Сеуле. Окончила среднюю школу Тангок, затем Сеульский университет искусств. Первый дебют на сцене состоялся в августе 2012 года, когда артистка исполнила песню «В одиночестве» (홀로) вместе с артистом JungKey. Наибольшую популярность Ким На Ён получила после выступления в музыкальном телеконкурсе «Суперстар К5». Первый альбом певицы под названием «From The Heart» вышел в октябре 2016 года. Второй альбом «Inner» – в ноябре 2018 года. Основу творчества Ким На Ён составляют санундтреки к корейским фильмам и сериалам, самый известный из которых - трек к сериалу «Наследники солнца». Из всех песен Ким На Ён стоит выделить сингл, который называется «Что, если бы» (어땠을까). В 2015 году опубликованное в соцсетях видео с песней ровно за сутки просмотрело более миллиона человек. После официального выхода сингл сразу же занял первые места во многих южнокорейских чартах.